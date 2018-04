Kina første VM-klare lag saman med Frankrike

sport

Det blei klart etter at Kina tok den andre strake sigeren sin i asiameisterskapen måndag. Fredag opna dei med 4–0 mot Thailand. Måndag heldt Kina fram med 3–0 mot Filippinane.

Dermed er Kina klare for semifinale i meisterskapen allereie før den tredje og siste gruppespelkampen mot Jordan.

Med semifinaleplass er det klart at Kina tek ein av dei fem asiatiske plassane til VM i Frankrike neste år.

– Vi er stolte over å ha kvalifisert oss for VM 2019. Vi har spelt bra i meisterskapen og fortener å vera blant dei beste laga i Asia. No håpar vi på å halda fram å spela bra i asiameisterskapen, seier den islandske trenar i landet Siggi Eyolfsson.

Kina har vore i sju VM-sluttspel og tok sølv i 1999.

(©NPK)