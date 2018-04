Diouf til Arendal

sport

32-åringen blei presentert som ny spelar for Arendal Fotball onsdag ettermiddag.

Senegalesaren debuterte i eliteserien for Molde i 2006. Han har seinare spelt for FC København og Esbjerg i Danmark, og seinast for Odd i eliteserien i fjor.

Ifølgje nifs.no har Diouf scora 41 mål på 138 kampar i eliteserien.

Diouf blei løyst frå kontrakten med Odd i vinter. Aalesund vurderte lenge å tilby han kontrakt, men no endar han altså opp i Arendal. Avtalen med 2.-divisjonsklubben strekkjer seg ut 2018-sesongen.

32-åringen forsikra under presentasjonen på onsdag at han er topp motivert for å spela for den nye klubben sin.

– Dei tek meg hit for å hjelpa laget til å scora mål. Eg kan scora mål. Det handlar ikkje om motivasjon. Sjølv i dei store klubbane må ein nokon gonger spela for reservane på same nivå som no. Viss eg ikkje hadde vore motivert, hadde eg ikkje kome hit, sa han ifølgje Agderposten.

Arendal er blant favorittane til å rykkja opp frå 2.-divisjonsavdelinga si. Klubben rykte ned frå 1. divisjon i fjor. Det er den tidlegare toppspelaren Mattias Andersson som trenar laget.

Sesongen startar til helga med bortekamp mot Nardo i Trondheim.

