Far og son Skinstad til TV 2

sport

TV 2 Sporten styrkjer sitt ekspertkorps med Åge (53) og Petter Skinstad (28). Begge er kapasitetar innan langrennssporten: Åge var blant anna knytt til NRK frå 1997 til 2006, sportssjef og langrennssjef i Norges Skiforbund og sist var han ekspertkommentator for Discovery under OL i Pyeongchang.

– Eg kommenterte jo i ei årrekkje for NRK og gjorde comeback for Discovery opp mot og under OL i år. Dét gav meirsmak. Så då tilbodet kom frå TV 2, var det ikkje vanskeleg å takke ja. Dette blir berre moro, og eg gler meg stort, seier Åge Skinstad i ei pressemelding.

53-åringen skal i hovudsak kommentere verdscuprenna som kanalen har rettar til i Sveits.

Åges son, Petter (28), er aktiv langrennsløpar og har tidlegare vore ekspertkommentator for TV 2 under OL i Rio de Janeiro, og på langløp i langrenn for NRK.

Mens Åge skal kommentere renn, skal Petter ha ei meir generell ekspertrolle for TV 2 innanfor langrennssporten.

(©NPK)