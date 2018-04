Besseberg trekkjer seg som IBU-president

sport

VG og TV 2 melder at Besseberg torsdag har trekt seg frå vervet.

Torsdag opplyser austerriksk politi at dei etterforskar korrupsjon på i alt 2,3 millionar kroner i IBU-saka der Besseberg er involvert. Beløpet blir bekrefta i ei pressemelding frå Austerrikes svar på Økokrim torsdag. Det var VG som først melde om saka.

Austerriksk politi melder at etterforskinga gjeld både doping, svindel relatert til doping og «gåver akseptert av tenestemenn».

I pressemeldinga blir det opplyst at etterforskinga er knytt til VM i skiskyting i Hochfilzen i 2017, mens korrupsjonspåstandane går tilbake til 2012. Ein eventuell dom kan komme opp i fem års fengsel.

Bessebergs namn er ikkje nemnt i meldinga, men onsdag bekrefta han at han har vore i avhøyr og at det har vore ein razzia på garden hans i Noreg, skriv NRK.

NTB har prøvd å komme i kontakt med Anders Besseberg, president i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU), både onsdag og torsdag, men har ikkje lykkast.

Sterke skuldingar

Onsdag vart det kjent at Besseberg er under etterforsking etter ein politirazzia i hovudkvarteret til forbundet i Austerrike.

WADAs kommunikasjonssjef James Fitzgerald bekrefta til NRK at spørsmålet er knytt til doping, men ville ikkje kommentere noko utover dette. Både NRK og VG skreiv onsdag at dei erfarer at den norske IBU-presidenten blir skulda for å ha skjult 65 dopingsaker sidan 2011.

Besseberg avviser skuldingane overfor Nettavisen

– Eg har ikkje skjult ein einaste dopingutøvar, seier Besseberg som til NRK også seier han meiner at verken han sjølv eller IBU har noko å skjule.

– Nei, personleg meiner eg ikkje det. Eg meiner vi har følgt reglane her, men eg kan ikkje seie korleis dei som etterforskar saka ser på det. Sjølv meiner eg ikkje eg har noko å skjule, og det gav eg vel klart uttrykk for ved å prøve og svare på alt eg visste på dei spørsmåla eg fekk.

WADA-rapport

Den franske avisa Le Monde skriv at dei har fått tak i ein WADA-rapport som antydar at IBU fekk betalt for å skjule russisk doping, og at det kan handle om korrupsjon for å beskytte dopa russiske skiskyttarar.

Avisa skriv at rapporten delvis baserer seg på opplysningar frå den kjente dopingvarslaren Grigorij Rodtsjenkov.

Anders Besseberg har hatt toppvervet i IBU sidan 1992.

(©NPK)