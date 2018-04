IBU: Besseberg under etterforsking etter politirazzia

sport

Det bekreftar IBU på sine nettsider.

– Søket er relatert til etterforskinga som fokuserer på IBU-president Anders Besseberg og IBUs generalsekretær Nicole Resch, skriv forbundet som vidare påpeikar at politirazziaen vart gjennomført ved hovudkvarteret til forbundet i den austerrikske byen Salzburg.

Resch har bedt om å fråtre sine verv i IBU mens etterforskinga går føre seg, og Martin Kuchenmeister fungerer no som mellombels generalsekretær.

Til Nettavisen seier Besseberg at han vil gjere det same mens saka blir etterforska, og at ein annan vil fungere som president.

– Kven er ikkje bestemt, men det vil det komme ei pressemelding om, seier Besseberg, som avviser å ha hjelpt Russland å skjule russiske dopingsaker slik han er mistenkt for i ein fortruleg WADA-rapport avisa Le Parisien har fått tilgang til.

– Det stemmer ikkje. Eg har ikkje skjult ein einaste dopingutøvar, seier Besseberg til Nettavisen.

Rodtsjenkov-påstandar

Le Monde skriv at WADA-rapporten delvis baserer seg på opplysningar frå den kjente dopingvarslaren Grigorij Rodtsjenkov.

Rodtsjenkov er blitt intervjua av NRK på hemmeleg stad i USA. Rodtsjenkov kjem med nye påstandar som handlar først og fremst om IBU.

Han hevdar at forbundet var med på å «manipulere og sabotere» blodpassa til russiske skiskyttarar før OL i Sotsji.

Besseberg har tidlegare avvist denne type skuldingar.

Razzia i Noreg

Det er også blitt gjort politirazzia i Noreg i samband med etterforskinga av Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU), melder NRK.

Det bekreftar Verdsantidopingbyrået (WADA) til statskanalen. Razziaen vart gjennomført onsdag.

Tysdag kveld vart IBUs hovudkvarter i Salzburg raida av austerriksk politi. WADAs kommunikasjonssjef James Fitzgerald skriv dett i ein e-post til NRK:

– WADA bekreftar at spørsmålet er knytt til doping, men vi vil ikkje kommentere noko utover dette.

Økokrim hjelper til

Onsdag bekrefta Økokrim at dei assisterer austerrikske styresmakter i etterforskinga av ein norsk statsborgar.

– Austerrikske styresmakter mistenkjer nordmannen for økonomisk kriminalitet, og spørsmål om etterforskinga må rettast til austerrikske styresmakter, seier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo på nettsida til Økokrim.

Anders Besseberg svarte ikkje på NTBs meldingar onsdag. Han har hatt toppvervet sidan 1992. Nyleg opplyste han at han ikkje har tenkt å stille til attval i september.

(©NPK)