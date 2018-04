Johaug-trenar åtvarar konkurrentane: – Truleg betre enn før dommen

sport

Therese Johaug vart dømt til 18 månaders utestenging av Idrettens Valdgiftsrett (CAS) etter å ha testa positivt på det forbodne stoffet klostebol. No er snart ventetida over for langrennsstjerna. 18. april er ho ferdig med utestenginga.

Trenar Mikkelsplass røper at forma til 29-åringens per i dag lovar svært godt for kommande sesong.

– Therese er absolutt på eit veldig høgt nivå. Eg ser det på det ho gjer på trening. Eg er trygg på at ho har gjort den jobben som må til, seier Mikkelsplass til NTB.

Nullstiller

– Er ho endå betre enn sist vi såg henne i konkurranse?

– Det er jo mange som har uttalt seg positivt om akkurat det, og eg er absolutt einig. Ein veit aldri med form, men det vil overraske meg om ho ikkje er på same nivå – eller betre, svarar Mikkelsplass.

– Eg ser lyst på framtida hennar. Både no og i sesongen som kjem, legg han kjapt til.

Johaug ser naturleg nok fram til å vere med på landslaget for full maskin. I mai er ho med på samling.

– Det er liten vits i å snakke om det som har skjedd. No kan ho nullstille heilt. Ho veit at når sesongen startar, så startar ho på same stad som konkurrentane. Det er klart at det hjelper på humøret, seier trenaren.

Ventar

Mikkelsplass har vore ein sterk bidragsytar mens Johaug har vore utestengd. Men kva skjer for hans del når Johaug sluttar seg til landslaget for fullt igjen?

– Per i dag er ikkje alt spikra. Vi ventar med ein del ting fram til trenarkabalen er lagt på landslaget, så får vi sjå. Vi får ta det når den tid kjem, svarar han.

Mikkelsplass er uansett klar på at han trivst i trenarjobben for Johaug.

– Det er absolutt givande for meg. Spennande og lærerikt, seier han.

Mikkelsplass seier at forma til Johaug har svinga litt i perioden ho har vore utestengd.

– Og det er jo naturleg, både med tanke på det ho har vore gjennom, men også med tanke på at ho ikkje har konkurrert. No skal det bli spennande å sjå korleis det (den lange treningsperioden) slår ut. Eg trur det vil slå bra ut, seier han.

(©NPK)