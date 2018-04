Vektløftarstormakter misser OL-plassar etter doping

sport

Det internasjonale vektløftarforbundet har vedtatt nye reglar som inneber at land som har hatt fleire enn 20 dopingsaker sidan juli 2008 får melde på berre ein mannleg og ein kvinneleg vektløftar til Tokyo-leikane i 2020.

Det gjeld Russland, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Armenia og Kviterussland, som alle er store vektløftarnasjonar.

India og Iran kjem i ein annan kategori, for land med 10–20 dopingsaker i perioden. Dei får melde på maksimalt to mannlege og to kvinnelege løftarar.

Andre land kan stille med inntil fire menn og fire kvinner.

(©NPK)