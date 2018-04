Linden og Kawauchi best i regnvêret i Boston

sport

I ausande regnvêr og vind sprang ho i mål på 2 timar, 39 minutt og 54 sekund. Det er den svakaste vinnartida i kvinneklassen sidan 1978. Vêret må ta skulda for dei svake tidene.

Yuki Kawauchi sørgde for japansk triumf i herreklassen. Ikkje sidan 1987 har ein japanar vunne herreklassen i Boston. Kawauchi har vore i kanonform denne sesongen. I tur og orden har han vunne i Marshfield, Massachusetts, Japan og Taiwan. No kan han juble for siger i det prestisjefylte Boston Marathon òg.

Kawauchi brukte 2 timar, 15 minutt og 58 sekund på vinnarløpet sitt.

