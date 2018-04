Dette er tiltaka som skal sikre verdscup i Trondheim, Lillehammer og Vikersund

sport

– Vi ser ingen grunn til at det ikkje skal bli Raw Air til vinteren, seier arrangementsansvarleg for hopp i Norges Skiforbund Ståle Villumstad til NTB.

Det slo ned som ei bombe da Fis la fram kalenderforslaget sitt førre fredag. Lillehammer, Trondheim og Vikersund stod der berre med stjerne. Forklaring: Ugyldige bakkesertifikat.

Hoppar for langt

No har Villumstad fått oversyn over tiltaka som Det internasjonale skiforbundet (Fis) krev for å skrive ut gyldige sertifikat. Berre Holmenkollen slapp gjennom førre veke.

– Hovudgrunnen til at vi må endre bakkane, er at hopparane hoppar så bra på ski, seier Villumstad.

– I Trondheim hoppa dei 148,5 meter frå avsats 1. Da har vi ikkje noko meir å gå på, og dermed må vi byggje fleire avsatsar. Det tvingar samtidig fram ei endring i sertifikatet. I Lillehammer var vi nede på gate 2, og der òg må vi byggje fleire avsatsar. Dette er tiltak som vi kjem til å setje i gang raskt. Det var ein del andre mindre ting, men dei kjem vi òg til å fikse raskt, utdjupar Villumstad.

Alle dei norske verdscupbakkane i hopp har sertifikat som går ut først på 2020-talet, men ettersom Fis krev endringar og det må gjerast utbetringar i bakkane, reknar Det internasjonale skiforbundet sertifikata som utgått.

Vil ha lågare kul i Vikersund

I Vikersund vart bakkeprofilen endra før superfinalen i Raw Air i vinter.

– Det er ingen stor dramatikk der heller. Det er to ting rundt profilen som er diskuterte. Ein ønskte ein litt annan profil i botnen av bakken for å sjå om det kunne gjere det lettare for juryen når dei skulle fastsetje farten. Det vart prøvd ut med ein snøprofil under rennet i år. Det vart positivt tatt i mot av juryen. No blir det ei permanent løysing, men da må det fyllast opp med jord og stein, ikkje snø som i vinter, seier Villumstad.

– Vinkelen på hoppet er i samsvar med høgda på kulen no, men dei ønskjer ein lågare kul og dermed ein annan vinkel på hoppet. Det er ein del justeringar som vi skal sjå nærmare på. Er det tenleg å gjere det, og korleis skal vi planleggje det? Det er eit større tiltak enn å byggje fleire avsatsar, fortel arrangementssjefen.

Garanterer renn

Dermed tyder alt på at Hopp-Noreg om ein månads tid får stadfesta at det blir Raw Air kommande vinter òg.

– Ja, det skal gå i orden. Avsatsar er vi heilt sikre på at vi får til. I Vikersund må vi prosjektere litt, få nokre teikningar på bordet og sjå på eit tidsskjema som skal gå opp. Eg er ikkje redd for at det ikkje blir renn, seier Villumstad.

Førre veke uttalte Norges Skiforbund at dei «vart tatt på senga» av Fis-beskjeden om at bakkesertifikata i Trondheim, Lillehammer og Vikersund plutseleg var ugyldige.

