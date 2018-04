Dopingklausul skapte vanskar i forhandlingane mellom Skiforbundet og Coop

sport

Avisa har fått tilgang til fleire avtaleutkast som er sende mellom Coop og Skiforbundet, og av desse skal det gå fram at forbundet sette seg imot at Coop skulle kunne seie opp sponsoravtalen umiddelbart ved ein positiv norsk dopingprøve.

Forbundet ville ikkje opne for oppseiing dersom dommen ikkje var rettskraftig, eller dersom konklusjonen var at utøvaren hadde «ingen eller ubetydeleg» skuld.

Sist fredag vart det kjent at Skiforbundet vraka ein ferdigforhandla sponsoravtale med Coop for i staden å halde fram samarbeidet med rivalen Norgesgruppen. Det har ført til sterke reaksjonar frå Coop-hald. Det har òg ført til at landslagsframtida for Petter Northug er usikker, ettersom han i mange år har samarbeidd med Coop.

– Det var tøffe forhandlingar, men vi var tydelege på at punktet var ufråvikeleg frå vår side, seier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til VG.

I det siste avtaleutkastet, som var klart for signering da Skiforbundet trekte seg, var ordlyden slik Coop ønskte.

Hadde Skiforbundet vunne fram med si formulering, ville ikkje dopingsakene til Martin Johnsrud Sundby eller Therese Johaug vore grunn god nok til å seie opp avtalen. Begge utviste ifølgje dommen «ubetydeleg skuld».

– For Coop er det aldri aktuelt å akseptere tøying av grensene i samband med doping og på den måten kunne bidra til å flytte kultur og haldningar i ei retning som verken er sunn eller berekraftig for idretten, seier Friis til VG.

Administrasjons- og marknadssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund seier i ein kommentar til VG at forbundet er heilt på linje med Friis i dette, at ein ikkje vil tøye grenser i dopingspørsmål.

– Utover dette ønskjer vi ikkje å uttale oss nærmare om interne saksdokument i ein avslutta forhandlingsprosess, legg han til.

Coop fekk dopingklausulen sin med i ein nyleg inngått sponsoravtale med Norges Friidrettsforbund.

