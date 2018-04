Nær landslagsløysing for Northug

sport

Norges Skiforbund sende tysdag ut melding om at dei over helga kjem til å presentere landslaget for kommande sesong på Scandic Holmenkollen Park Hotel.

Det har vore spekulert på om Northug skal inn på sprintlaget under Arild Monsens leiing, og det er òg det som etter alle solemerke kjem til å skje. Om dette betyr at Northug bryt heilt med den private sponsoren sin, Coop, er uvisst, men skistyret har sagt klart frå om at Northug ikkje kan vere på landslaget om han har Coop som privat sponsor.

Dette vart heller ikkje mindre klart da Skiforbundet sist veke vraka ein ferdigforhandla avtale med Coop til fordel for ein forlengd kontrakt med Norgesgruppen.

Verken Northug-manager Are Sørum Langås eller leiinga i Skiforbundet vil stadfeste noko som helst på dette tidspunktet, og den endelege avtalen mellom Northug og Skiforbundet skal heller ikkje vere ferdig forhandla.

Blir med?

Men sjansen skal altså vere meir enn stor for at Northug blir fast landslagsmann, og ikkje berre landslagsmann i konkurransesesongen, slik praksisen har vore dei siste åra.

Etter det NTB kjenner til, ligg det ikkje an til store forandringar på landslaga for menn. Med unntak av at sprintaren Håvard Solås Taugbøl ligg tynt an med tanke på fornya plass, er det godt mogleg at dei andre 14 som enten var på allround- eller sprintlaga sist sesong òg blir der den kommande sesongen.

Ein eventuell landslagsplass for ein unggut som Mattis Stenshagen kjem truleg for tidleg.

Det som skal ha skapt utfordringar, er fordelinga mellom sprint og allround. Det er ikkje gitt at alle som ønskjer seg over frå allround- til sprintlaget, får lov til det.

