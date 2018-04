Alt klart for Brækhus-kamp i USA i mai

sport

– Det blir kamp, stadfestar den norske boksedronninga overfor Nettavisen.

Kven ho skal møte, er uvisst, men Brækhus seier at det blir offentleggjort innan eit døgn. Kampen skal gå i StubHub Center i Los Angeles.

Årsaka til at stemnet stod i fare for å bli avlyst, var at hovudattraksjonen Gennady Golovkin mangla motstandar etter at mexicanaren Saul Alvarez trekte seg på grunn av to positive dopingtestar.

Kasakhstanaren Golovkin var likevel fast bestemt på å forsvare VM-belta sine 5. mai sjølv om gigantoppgjeret mot Alvarez gjekk i vasken. No er ny motstandar i boks, armenaren Vanes Martirosja, og dermed ligg alt til rette for at også Brækhus-kampen på det same stemnet kan gå som planlagt.

Vanes Martirosja har ikkje konkurrert på nesten to år og tapte den førre kampen sin mot Erislandy Lara i mai 2016.

