Zlatan flørtar framleis om VM-spel

Det var i eit møte med talkshow-stjerna Jimmy Kimmel at han framleis ymta frampå om deltaking i VM-sluttspelet i Russland til sommaren. Intervjuet er lagt ut på Aftonbladet.

– Eg skal til VM, ja! svarte Zlatan.

– Skal du dit med knottar under skoa eller med vanlege sko? spurde Kimmel

– Eg seier berre at eg skal til VM. Viss eg seier meir, så vil folk berre henge meg, sa Zlatan og gjorde ein gest med at hovudet hans hang i enden av eit tau.

– Eit uvanleg ønske viss dei vil sjå deg spele fotballkampar?

– Eit VM utan meg hadde ikkje vore noko VM, svarte den svenske stjerna.

Matchvinnar

I helg la Ibrahimovic ut ei melding på Twitter og skreiv «sjansane for at eg spelar VM er skyhøge». Seinare viste det seg å vere reklame for eit bettingselskap han sjølv er deleigar i.

Zlatan gjekk frå Manchester United til Los Angeles Galaxy i vinter. Han slo ned i Los Angeles med eit brak og scora to mål i debuten, og i helga blei han matchvinnar borte mot Chicago Fire.

– Det er kanskje mykje jordskjelv her i Los Angeles. Akkurat no er det når eg trippar rundt og spelar fotball, sa Zlatan sjølvsikkert.

Norske Ola Kamara spelar også i Galaxy.

