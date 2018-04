Start utan førstekeeperen i to månader

sport

– Han er naturlegvis veldig, veldig skuffa. Det er hardt for han. Så er det veldig synd for oss også, men det er fotball. Vi må vere klar for dei utfordringane, seier Start-trenar Mark Dempsey til lokalavisa.

Ifølgje Fædrelandsvennen intensiverer Start jakta på ein erstattar. Sjølv om overgangsvindauget er stengt, så kan Start hente keeper under kontrakt med norsk klubb.

Regelverket opnar for at klubbane kan få dispensasjon til å hente keeperar dersom dei har ein målvakt som er ute i over 30 dagar.

(©NPK)