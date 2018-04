Start henta inn Opdal-erstattar

sport

Opdal øydela ankelen under oppvarming før møtet med Vålerenga og er ute i to månader. Nå har trenar Mark Dempsey igjen to seniorkeeperar å velje blant.

– Dette var viktig for oss. Med den situasjonen som oppstod med Håkon, så måtte vi gjere noko, seier sportsleg leiar i Start, Tor-Kristian Karlsen, til klubben si nettsider.

30 år gamle Jonas Deumeland har spelt for fleire tyske klubbar tidlegare. I 2017 var han i Greuther Fürth.

– Eg har fått gode referansar frå kontaktane mine i Tyskland, og han kunne komme hit på kort varsel, seier sportsleg leiar Karlsen.

Deumeland kan debuterer på Lerkendal kommande søndag. Avtalen han har signert med Kristiansand-klubben strekker seg ut sesongen.

(©NPK)