Langrenn: Northug inn på landslaget

Northug satsar vidare i skisporet, men går no tilbake til landslaget. Det blei stadfesta på ein pressekonferanse i Holmenkollen måndag, der landslagsleiinga med Vidar Løfshus i spissen presenterte elitelaga for kommande sesong.

Det har lenge svirra rykte om eit landslagscomeback for Northug. NTB erfarte i førre veke at mosvikingen nærma seg ei løysing, og det trass i krangelen mellom Skiforbundet og Coop. Coop sponsa Northug. Forbundet vraka nyleg ein ferdigforhandla avtale med Coop til fordel for ein forlengd kontrakt med Norgesgruppen, ei avgjerd som skapte murring i Northug-leiren.

Håp

Også utøvarane på landslaget har hinta om ein retur for trønderen. Kompis og landslagskollega Finn Hågen Krogh sa dette til NTB førre månad:

– Eg har faktisk tenkt litt på det i det siste. Eg håpar Petter vil inn på landslaget igjen. Eg trur at skal Petter bli god igjen, så må han komme inn til oss og bli dratt litt med på lasset. Han er hjarteleg velkommen. Det hadde vore artig å få han med.

Northug braut ut av landslaget etter VM i Val di Fiemme i 2013. Sidan har han satsa på eiga hand med sitt eige team. No er han altså tilbake. Men kvifor på sprintlandslaget?

– Allroundlaget har veldig store treningsmengder, noko som er gunstig for ein spring som Martin Johnsrud Sundby. Det passar derimot ikkje så bra for Petter Northug. Opplegget på sprintlandslaget er betre for løparar som han, Johannes Høsflot Klæbo og Finn Hågen Krogh, seier langrennsekspert Torgeir Bjørn til NRK.

Ei av utfordringane med det ferske uttaket har vore fordelinga mellom sprint og allround. Fleire har ønska å gå frå allround- til sprintlaget, men ikkje alle har fått viljen sin.