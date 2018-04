Northug klar for Klæbo-kamp

sport

Northug (32) er tilbake på landslaget for første gong sidan 2013. Han er tatt ut i sprinttroppen under leiing av Arild Monsen. Northug meiner han framleis er rask nok til å konkurrere i toppen i sprint, sjølv mot råsterke konkurrentar som Johannes Høsflot Klæbo og russiske Aleksandr Bolsjunov.

– Eg trur eg kan vere like god som før. I sprint er utviklinga brutal, i alle fall slik Johannes og dei nye russarane går. Men då veit ein kva ein har å jobbe med fram mot sesongen, sa Northug på pressekonferansen i Holmenkollen måndag.

– Det ligg dessutan ein motivasjon i å vere med i same treningsgruppe som Johannes, la han til.

– Brutalt

Northug forventar at det kan bli «brutalt» å slå langrennskometen Johannes Høsflot Klæbo.

– Er spurten din framleis god nok? Er du sterk nok til å spurte ned Klæbo?

– Eg håper at eg kan vere med å utfordre på oppløpet. Det er ingen tvil om at så kjapp som Johannes er i sprint no, så er det vanskeleg å vere med heilt inn til oppløpet. I tillegg er han kanskje best i verda på eit oppløp. Derfor er det mange som må jobbe hardt for å ha ein vinnarsjanse denne sesongen. Det inkluderer meg, svarte Northug.

Ambisjonane til løparen frå Mosvik stoppar ikkje med topplasseringar i sprintrenn.

Ambisiøs

– Eg håpar å hevde meg både på sprint og distanse. Eg trur til dømes framleis at det er fullt mogleg å kombinere sprint og femmil for min del, også denne sesongen, sa Northug.

– Eg må trene rett, trene mykje og gjere det som krevst. Men det viktigaste er at eg kjenner at kroppen har det giret som trengst, la han til.

Northug kjem til å følgje opplegget på sprintlandslaget. På pressekonferansen avviste trønderen nemleg at han vil legge eigne treningsplanar.

– Arild Monsen er trenaren min. Eg skal følgje treningsplanen på sprintlandslaget.

Northug nemnde også at han ikkje er avvisande til å gå ein eventuell førsteetappe på sprintstafett i Seefeld-VM. Forma til Johannes Høsflot Klæbo gjer at Northug kan få det tøft med å vippe han vekk frå ankeretappen, også på vanleg stafett.

