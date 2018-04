sport

Ancelotti fekk sparken i Bayern München i slutten av september etter 0–3 for PSG i meisterligaen. Ingenting er offisielt, men avisene Corriere dello Sport og La Repubblica skriv blant anna at sjansane er store for at Ancelotti får oppgåva med å «Gli Azzurri» vidare.

Italia misser for første gong på over 60 år eit VM-sluttspel. Derfor har Italia hatt god tid på seg til å finne ein erstattar for Gian Piero Ventura. No kan Ancelotti vere løysinga.

