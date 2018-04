Kritisk økonomi i Larvik HK

sport

Klubben la måndag kveld ut informasjon om den økonomiske situasjonen i klubben, noko som ikkje var lystig lesing.

Kort fortalt treng klubben tre millionar kroner på to veker. Dette skal ein prøve å løyse ved å selje 300 «Larvikpakker», som gir sesongkort til heimekampane, kick off, sponsortreff og foredrag.

«Klubben har behov for tre millioner kroner i kortsiktig likviditetstilførsel og har per 19. april ikke midler til å dekke fordringer som forfaller i løpet av april, heller ikke lønn til ansatte. Salg av 300 «Larvikpakker» vil dekke dette», skriv klubben.

«Kravet om positiv eigenkapital ved utløpet av 2018 har ved fleire anledningar blitt drøftet med Norges Håndballforbund, men synest absolutt» står det vidare.

Dersom Larvik ikkje møter dette kravet blir klubben nekta elitelisens og flytta ned ein divisjon.

«Styret og administrasjonen har vurdert et eventuelt nedrykk som uforenlig med videre drift av klubben», skriv klubben vidare.

Larvik Håndballklubb innkallar no til ekstraordinært styremøte der det vil bli orientert om status i arbeidet med å skape økonomisk grunnlag for å vidareføre klubben. Styret vil også her gi sine anbefalingar ut frå status på årsmøtetidspunktet.

«På bakgrunn av denne orienteringen kan årsmøtet ta stilling til klubbens videre fremtid, herunder forslaget om begjæring av oppbod».

