Stor interesse for "1998-duellen» mellom Noreg og Brasil

sport

20 år etter mirakelet i Marseille går omkampen mellom VM-laga til Noreg og Brasil på Ullevaal stadion. 9. juni ruslar dei gamle VM-heltane, norske som brasilianske, ut på matta, men vil gamle VM-heltar trekkje til seg publikum?

Ifølgje Kathrine Jansen, leiar av Aftenposten Event, verkar det sånn.

– Vi har selt 15.000 billettar per no, så vi er fornøgd så langt, seier ho til NTB og legg til at dei både håpar og forventar ein stad mellom 20.000 og 25.000 tilskodarar.

Det er Aftenposten Event som har fått laga som møttest i Marseille til å stå ansikt til ansikt i hovudstaden.

Noreg vann som kjent 2–1 på Stade Vélodrome i 1998 etter at Bebeto gav Brasil leiinga etter 77 minutt. Mål av Tore André Flo og Kjetil Rekdal i sluttminutta snudde kampen.

Den brasilianske stjerna Ronaldo, kåra til verdas beste spelar fleire gonger, er ein av mange brasilianske stjerner som er bekrefta klar. Det same er blant andre Roberto Carlos, Emerson og Cesar Sampaio. Jansen bekreftar at heile den norske førsteellevaren frå 98 stiller og fleire til.

Egil «Drillo» Olsen skal leie det norske laget, akkurat som han gjorde i Marseille for 20 år sidan. Han har vunne begge oppgjera der han har leidd Noreg mot Brasil. Først vart det 4–2 på Ullevål i 97, deretter kom mirakelet i Marseille i VM året etter.

(©NPK)