Wenger får 100 millionar for å forlate Arsenal

Fredag bekrefta Arsenal at Wenger forlèt klubben etter 22 år i manager-stolen, visstnok etter fleire samtalar mellom klubb og manager.

– Etter nøye vurdering og diskusjonar med klubben kjenner eg at det er rett tid for meg å tre av etter denne sesongen, skreiv Wenger på nettsida til klubben.

Den engelske avisa Daily Mail meiner derimot å vite at franskmannen fekk sparken, og at 68-åringen stod fast på at han ville ha lønn også neste år sjølv om han ikkje leier klubben.

Aftonbladet siterer den engelske avisa på at klubbleiinga, med eigar Stan Kroenke i spissen, hadde fått nok av dei svake resultata. Vidare skriv avisa at ettersom Wenger ikkje går frivillig må Arsenal betale Wengers lønn ut den opphavlege kontraktsperiode, som går ut neste sesong.

Det kostar «The Gunners» ikkje mindre enn 100 millionar kroner.

