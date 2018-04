Fotballtrenaren Bjørn Hansen er død

sport

Hansen har i fleire år vore ramma av kreft. Han sovna inn på St. Olavs hospital onsdag.

Det blei onsdag flagga på halv stong på Brakka på Lerkendal. Rosenborg-spelarane kjem til å spele med sørgjeband i meisterfinalen mot Lillestrøm på torsdag.

Hansen spelte i si tid på øvste nivå i norsk fotball. Seinare blei han ein velkjent trenar. Han var i mange år assistent både for Nils Arne Eggen i Rosenborg og Egil «Drillo» Olsen på A-landslaget.

Bjørn Hansen trente også aldersbestemte landslag. Trønderen var delaktig som trenar då RBK blei seriemeister i 1985. Han gav seg som hovudtrenar 21. august, mens Arne Dokken fekk trenaransvaret ut sesongen.

– Dette er sjølvsagt ein trist dag, seier dagleg leiar Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg til Adresseavisen.

– Så er det viktig at vi gler oss over alle dei gode stundene vi har hatt med Bjørn. Han har gjort så mykje for klubben, og var innom oss på Brakka inntil det siste. Han var også på plass under Molde-kampen for nokre veker sidan. Vi kjem til å sakne Bjørn, seier Dyrhaug.

Hansen spelte i si tid også for Sandefjord og Oppdal. Han trente også klubbar som Stjørdals-Blink og Strindheim. Han var med på heile sju seriegull og tre cuptriumfar med RBK, viser oversikta til rbkweb.no.

