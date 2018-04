Gerrard kan bli Rangers-manager

sport

Den skotske klubben er på jakt etter ein permanent manager. Graeme Murty har gjort det bra sidan han fekk jobben på mellombels basis da Pedro Caixinha fekk sparken i fjor haust, men det er lite truleg at han får fortsette neste sesong.

Gerrard har hatt trenarjobb i ungdomsavdelinga til Liverpool etter at han avslutta den aktive karrieren sin for to år sidan. Britiske medium melder at han er blant eit lite knippe kandidatar til managerjobben i Rangers.

Rangers-formann Dave King var til stades då Liverpool slo Roma 5–2 i meisterligaen tysdag, noko som ytterlegare sette fart i spekulasjonane.

Tidlegare Rangers-manager Alex McLeish, som no er landslagssjef for Skottland, seier til BBC at han meiner Gerrard har mange av kvalitetane som skal til for ein manager sjølv om han framleis har mykje å lære.

– Steven kjenner fotballen inn og ut kva treningsmetodar angår. Sjølv om han har ein god del å lære om manageryrket, er eg sikker på at han vil vere ein god leiar og inspirator, seier han.

Håpet til Murtøy om å få jobben permanent blei ikkje styrkt da Rangers blei utklassa 4–0 av Celtic i semifinalen i cupen nyleg, og i kjølvatnet av det tapet lekte det ut at veteranen Kenny Miller og kaptein Lee Wallace har vore i krangel med manageren.

Tilhengjarane har uttrykt misnøye over situasjonen, og både Miller og Wallace er suspenderte til Old Firm-kampen søndag der Celtic vil sikre serietittelen med siger.

