Henrik Jakobsen frå dansk til fransk handball

Den nye klubben hans skriv på nettstaden sin at nordmannen har underteikna ei toårskontrakt, melder TV 2.

– For meg var dette det beste valet for karrieren min. Klubben er ambisiøs, profesjonell og har mange gode spelarar. Eg fekk også eit veldig godt inntrykk då eg kom til Toulouse for å bli kjent med byen og fasilitetane og møte trenarane, seier han.

Toulouse ligg omtrent midt på tabellen i fransk toppdivisjon.

Philippe Gardent, dagleg leiar i Toulouse, er nøgd med å ha henta den råsterke nordmannen til klubben.

– Han er akkurat den spelartypen vi er ute etter. Med landslagsbakgrunnen sin har Henrik allereie erfaring frå høgste nivå, og det vil berre vere positivt for oss, meiner han.

