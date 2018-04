Stadfesta at Voss-Tecklenburg overtar Tyskland i haust

sport

Førre veke blei det kjent at valet hadde falle på Voss-Tecklenburg, men først måtte det forhandlast med det sveitsiske fotballforbundet som har henne under kontrakt.

Voss-Tecklenburg, som i si tid var landslagsspelar for Tyskland (125 kampar, 27 mål og fire EM-titlar), har hatt stor suksess med det sveitsiske laget og er i ferd med å føre det til VM-sluttspel. Den jobben skal ho fullføre før ho i haust overtar Tyskland.

Det betyr at Horst Hrubesch held fram sitt vikaroppdrag og prøver å kvalifisere Tyskland til VM-sluttspelet i Frankrike. Eit heimetap mot Island i fjor haust gjer at det ikkje er sjølvsagt at det blir gruppesiger.

Steffi Jones fekk i vinter sparken etter eit mislukka EM-sluttspel (tap i kvartfinale), det nemnde tapet mot Island og fleire andre skuffande prestasjonar. Hrubesch har sidan vikariert i jobben.

– Martina Voss-Tecklenburg er ein erfaren og høgt anerkjent trenar. Eg er overtydd om at ho med ekspertisen sin og personlegdommen er den rette til å utvikle landslaget vidare, seier fotballpresident i Tyskland Reinhard Grindel.

Voss-Tecklenburg får med seg Britta Carlson som assistent. Carlson har sidan 2012 vore i trenarapparatet til Wolfsburg.

(©NPK)