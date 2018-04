Zlatan uaktuell for VM-spel

sport

Det stadfesta Sveriges Fotballforbund i ei pressemelding torsdag, ifølgje Aftonbladet.

Landslagssjef Lasse Richt opplyser at neiet til Zlatan til å spele sluttspelet står fast og at VM dermed er uaktuelt for Los Angeles Galaxy-spissen.

Zlatan har tidlegare takka nei til vidare spel på det svenske landslaget, men har hinta om at eit VM-comeback kunne vere aktuelt.

– Eg snakka med Zlatan på tysdag. Han kunngjorde at han ikkje har ombestemt seg med omsyn til landslagsspel – det er nei som gjeld, seier landslagssjef Richt.

Pressemeldinga blir avslutta med føljande tekst:

«Zlatan Ibrahimovic er såleis, av same grunn som ved tidlegare landslagssamlingar, ikkje aktuell for den VM-troppen landslagstrenar Janne Andersson presenterer 15. mai».

Hovudpersonen sjølv sa nyleg at han «kan spele VM om han vil», og landslagstrenar Andersson har bedt Zlatan ta kontakt dersom han vil spele VM.

No synest saka å vere lagt død.

(©NPK)