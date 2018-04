Åge Hareide støttar Bendtner: – Kunstgras burde eigentleg vore forbode

sport

Nyleg uttalte Rosenborg-stjerna Nicklas Bendtner seg negativt om kunstgrasdominansen i Noreg.

Hareide følgjer opp i eit intervju med Dagbladet:

– Nicklas har heilt rett, kunstgras er ikkje eigna som underlag på toppnivå. Det burde eigentleg vore forbode, seier den danske landslagssjefen.

Sjølv Start og Viking har gått over til kunstgras.

– Ein snakkar om å hevde seg internasjonalt og så vel ein å prioritere eit underlag som øydelegg fleire av føresetnadane for å lykkast, sukkar Hareide.

Trenarveteranen har dette rådet til unge norske spelarar.

– Før kunne eg vere einig i at unge spelarar kunne ha godt av eit ekstra år eller to i Noreg før dei reiste ut. No, på grunn av kunstgraset og fotballen det tvingar fram, meiner eg dei som har moglegheita bør dra dit det er naturgras før det er for seint, seier Hareide til Dagbladet.

