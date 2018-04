sport

Kontrakten hennar med Fischer vart sett på vent under Johaugs dopingutestenging.

Det er venta at Johaug gjer sin første konkurranse på snø under sesongopninga på Beitostølen i slutten av november.

Den 18. april var Johaugs 18 månader lange dopingutestenging over. Ho testa positivt for det forbodne stoffet klostebol etter å ha brukt ein krem for ei sår leppe 16. september 2016.

(©NPK)