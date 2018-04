VM skal ikkje vere i fare for Boateng

sport

Boateng gjekk glipp av meisterligaen onsdag etter å ha slite med ein lårskade. Fredag roa Bayern München-trenaren dei som fryktar at VM allereie er over for Boateng.

– Eg ser ingen fare i det heile tatt, tvert imot. Han er snart tilbake som normalt, sa Heynckes.

Han sa også at han har snakka med stopparen om lårskaden hans.

– Han vil heilt sikkert delta i VM og kan starte treninga tidigare enn det, opplyste Bayern München-trenaren.

Den tyske landslagssjefen Joachim Löw tar ut VM-troppen sin 15. mai tre dagar etter den siste kampen i Bundesligaen.

Den 23. mai startar den tyske VM-oppkøyringa i Sør-Tyrol, mens VM i Russland byrjar 14. juni. Tyskland opnar mot Mexico i Moskva tre dagar seinare.

(©NPK)