På veg mot lågaste tilskodartal i Eliteserien på 20 år

Før botnkampen mellom Stabæk og Lillestrøm måndag, hadde Eliteserien eit tilskodarsnitt på 5338 i år. Det er ein betydeleg nedgang frå 6699 i fjor, skriv Aftenposten.

Ifølgje Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, er nedgangen frå i fjor på 13 prosent. Skulle snittet i år halde seg, endar ein på det dårlegaste nivået på 20 år. I 1998 var det 5270 tilskodarar i snitt i på den øvste divisjonen i fotball.

– Vi hadde forventa ein nedgang i år, med den tidlege sesongstarten. Den blei forverra gjennom at vinteren sat så lenge i. Kombinasjonen av vinteren, og at publikumslaga Viking og Aalesund rykte ned i fjor, gjer at eliteserietala er ganske mykje ned, seier Øverland.

Størst nedgang har Odd, Rosenborg, Brann og Vålerenga.

