Bjørndalen avviser russiske trenerrykter 

Måndag blei det kjent at tyske Rico Gross er ferdig som landslagstrenar for skiskyttarherrene her i landet etter denne sesongen. Fleire russiske medium skriv tysdag at Bjørndalen vil få tilbod om å ta over rolla, ifølgje NRK.

Men den norske skiskytterlegenden, som er enormt populær i Russland, avviser at han har ein dialog med laget med omsyn til jobben.

– Nei. Det har eg ikkje. Det er første gong eg høyrer om det når du fortel meg det no, seier 44-åringen til NRK.

Bjørndalen bestemte tidlegare i år å legge opp, og vegen vidare er framleis ikkje bestemt.

– Eg håper at eg kan få bruke desse ressursane på noko som er fornuftig og at nokon kan dra nytte av det. Så får tida vise kva eg landar på.

Bjørndalen seier han har tenkt mykje på ein trenarjobb.

– Men akkurat no er det ikkje aktuelt, legger han til.

