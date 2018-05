Lover Brækhus-kamp på norsk TV

sport

For første gong blir ein kvinneleg boksekamp vist direkte på storkanalen HBO. MTG/Viasat har sendt Brækhus-kampar i fleire år her heime, men melde i førre veke at dei droppar Brækhus-kampen i Los Angeles.

Dermed har ein innleidd samtalar med andre TV-hus.

– Vi er sluttfasen av forhandlingane, seier matchmaker Loeffler til Dagbladet.

Han vil ikkje seie noko namn på kanalen eller kva for plattformer som er aktuelt å vise boksekampen på.

– Vi jobbar med norsk TV. Tidsskjemaet passet ikkje for Viasat. Det var for seint, og HBO har vi ikkje kontroll på. Men vi skal sørgje for at Brækhus' kamp blir vist i Noreg. Totalt vil den gå i over hundre land, seier Loeffler.

Kampen går tidleg søndag morgon norsk tid.

