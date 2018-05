Nytt FIFA-konsept kan gi pengefest, 100 milliardar på veg inn

sport

Dei økonomiske sidene ved planane kjem fram i eit brev presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), Gianni Infantino, nyleg sende medlemmene i sitt styre. Det amerikanske nyheitsbyrået AP har fått tilgang til innhaldet.

Infantino skriv i brevet at ei gruppe internasjonale investorar skal stå klare til å sprøyte inn i alt 100 milliardar kroner i inntekter i det nye turneringsformatet over ein 12-årsperiode.

Det er planlagt at Fifa-utgåva av Nations League blir spelt over to år. Meir enn 200 landslag frå heile verda vil ta del dersom planane som no ligg på bordet blir ein realitet.

Det internasjonale fotballforbundet vil også i framtida utvide klubb-VM frå sju til 24 deltakarar, og dessutan halde turneringen kvart fjerde år.

Komplekst

Nations League-konseptet er utvikla av Uefa, der FIFA-sjef Infantino var generalsekretær fram til 2016. Målet har vore å erstatte privatlandskampar som ikkje har gitt noko verdi.

Ein europeisk versjon av konseptet blir sparka i gang allereie i september.

Det komplekse formatet for Fifa-utgåva av Nations League vil bli innleidde med regionale kvalifiseringsgrupper med opprykk og nedrykk. Deretter held turneringa fram med interkontinentale sluttspel i sju ulike divisjonar, før det heile blir avslutta med ein åtte lag stor finaleturnering med deltakarar frå fem kontinenter.

Tre lag frå Europa og to frå Sør-Amerika vil blant anna få plass i den siste runden, der vinnaren skal bli kåra. Det er planlagt å arrangere finalespelet over så få som åtte dagar i eitt og same land. Truleg vil det bli lagt til oktober og november i oddetalsår.

Investorane som står klare til å finansiere gildet skal vere villige til å garantere for dryge 100 millionar kroner i ein årleg sum i 12 år. Det gir Fifa moglegheita til å kompensere fotballforbunda som i framtida vil miste moglegheita til å halde privatlandskampar.

Det verdsomspennande Nations League-konseptet skal ikkje vere nokon trussel mot fotball-VM, som frå 2026 skal utvidast frå 32 til 48 lag.

Pengefest

I forslaget FIFA-styremedlemmene no har fått frå Infantino, peiker presidenten også på dei økonomiske oppsidene for dei involverte nasjonane. Han bruker i så måte Europa som døme.

Dei fem beste europeiske nasjonane vil kvar og ein vere garantert mellom 300 og 400 millionar kroner for å spele seks kampar i den innleiande fasen av Nations League. Dei åtte nasjonane som kvalifisere seg for det åtte lag store finalespelet vil deretter få tilført nye 120 millionar kroner. Til sist vil det vanke pengepremiar på høvesvis 80 og 40 millionar til dei to finalistane.

Ein europeisk vinnar av Nations League vil dermed kunne innkassere opp mot 6000 millionar kroner. Det er for eksempel langt over dobbelt så mykje som Tyskland fekk for å bli verdsmeistrar i Brasil for fire år sidan.

Dersom dei nye planane blir sett ut i livet, vil det truleg bety slutten for prøve-VM.

FIFA-styret må godkjenne forslaga som no ligg på bordet. Mykje kan tyde på at det kan bli utfordrande å få støtte frå Uefa, all den tid eit klubb-VM-konsept beståande av 24 lag vil kunne bli ein konkurrent til meisterligaen.

FIFA-president Infantino har denne veka hatt samtalar med fotballeiarar frå alle kontinent i verda om planane.

