Antidoping Norge foreslår å erstatte CAS

Det opplyser dagleg leiar Anders Solheim til ABC Nyheter.

– Antidoping Norge meiner at ein valdgiftsdomstol ikkje er best eigna for å løyse dopingsakene i dag. Det er fleire eksempel på dopingsaker dei seinare åra som involverer stadig større etterforsking og samarbeid med politimyndigheiter. Dermed ønsker vi ein domsinstans som liknar meir på det vi kjenner frå det alminnelege samfunnet, seier Solheim.

Det var i CAS den endelege dopingdommen til Therese Johaug vart sett. Førre månad var ho ferdig med å sone ei 18 månader lang utestenging.

Antidoping Norge ser for seg å erstatte CAS-ordninga. Solheim meiner det er på tide å få inn opne høyringar og ein meir transparent prosess.

– Dette er også for å styrke prosessane og sikre ein rettferdig rettargang. Det handlar om å skape best praksis som mogleg, seier han til ABC Nyheter.

Antidoping Norge-sjefen fortel at innspel er sendt inn til Verdsantidopingbyrået (WADA), men legg til at det er for tidleg å snakke om detaljar.

CAS har avgjort tvistar innan idretten sidan 1984. Hovudkvarteret ligg i sveitsiske Lausanne.

