Kombinertsjefen håpar Schmid fortset

– Eg ventar på ei avklaring rundt det sportslege opplegget, skriv Schmid i ein SMS til NTB torsdag. Førebels ønsker ikkje 34-åringen å seie meir om framtida.

– Eg tar nok ein avgjerd i løpet av dei neste vekene, sa Schmid 12. april.

Sjetne-løparen vart andremann i verdscupen i kombinert førre sesong, berre slått av japanske Akito Watabe. Han klarte ikkje ein individuell medalje under Pyeongchang-OL, men hjelpte Noreg til sølv på stafetten.

Ros frå sjefen

Etter sesongslutt sa Schmid at han truleg ville bestemme seg i løpet av april. Han peikte på motivasjon og økonomi som nøkkelelement for vidare satsing.

Fredag presenterer landslagsleiinga troppen for kommande sesong, men det er altså framleis ikkje sikkert at Schmid blir med vidare.

– Eg håpar sjølvsagt at han fortset. Han hadde ein fantastisk sesong sist. Han var jo den nest beste kombinertløparen i verda, seier Stuan til NTB.

Kjem avklaring

– Han er tatt ut på laget som skal presenterast i morgon?

– Ja, han er med dersom han sjølv vil. Det er det ingen tvil om. No får vi sjå kva han bestemmer seg for. Eg har ikkje fått nokon signal på at han ikkje blir med vidare, svarar kombinertsjefen, som legg til at han ikkje har snakka med Schmid dei siste dagane.

– Schmid seier sjølv at han ventar på ei avklaring rundt det sportslege opplegget?

– Eg reknar med at han ønsker eit godt opplegg, ja, slik at han kan kjempe om edelt metall i Seefeld. Og vi jobbar med budsjettet og det sportslege opplegget no. Det er klart om kort tid, seier Stuan, som påpeikar at det vil komme meir informasjon på pressetreffet fredag.

