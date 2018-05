Ola Vigen Hattestad legg opp

sport

Det bekreftar han overfor NRK.

– Det har vore ei veldig vanskeleg avgjerd å ta, men no har eg altså bestemt meg for å legge skia på hylla. Det har ikkje vore lett, men no er det slik, seier Hattestad til statskanalen.

Han har slite med sjukdom i ein lang periode. Motivasjonen er der framleis, men kroppen spelar ikkje på lag.

– Det har vore to veldig, veldig krevjande sesongar med veldig, veldig mykje sjukdom. Kroppen har fungert i nokre veker, og så har eg fått nokre veker med mykje forkjølingssymptom og aldri klart å komme i ein god stim, fortel han.

Hattestad har ein rikhaldig CV å sjå tilbake på. 36-åringen har blant anna OL- og VM-gull i sprint.

