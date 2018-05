Sør-Afrika truar med å ta omstridt IAAF-reglement til CAS

sport

– Vi skal be IAAF om at viss dei ikkje endrar på dei nye reglane vil vi ta saka opp med Idrettens valdgiftsrett (CAS) heiter det ei fråsegn frå Det sørafrikanske friidrettsforbundet.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) opplyser at frå 1. november vil kvinnelege utøvarar som deltar i øvingar frå 400 meter til éi engelsk mil (1.609 meter) måtte kunne dokumentere eit testosteronnivå i blodet på under fem nanomol per liter.

Ei som kan bli ramma av dei nye reglane er den sørafrikanske stjerna Caster Semenya. Ho er regjerande verdsmeister og olympisk meister på 800 meter.

(©NPK)