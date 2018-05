Filip Ingebrigtsen reiser heim med smerter i foten

sport

25-åringen stilte på startstreken saman med storebror Henrik i friidrettsstemnet i Palo Alto i California torsdag. Etter 3200 meter såg han seg nøydd til å bryte.

– Eg sprang fire-fem rundar, og plutseleg kjente eg smerte i foten. Så prøvde eg å springe nokon rundar til og håpa at det skulle gå over, men det gjekk ikkje an å springe vidare. Då stoppa eg berre, sa Ingebrigtsen til NRK.

– No er det litt drit. Eg har jævlig vondt i foten, la han til.

Henrik Ingebrigtsen vann 5000-meteren i sesongdebuten. Med 13.16,97 betra han sin personlege rekord med 10,13 sekund. Det var svært solid av løparen som fekk heile fjorårssesongen øydelagt på grunn av skadar.

I det same stemnet tok yngstemann Jakob ein klar siger på 1500 meter. Der knuste 17-åringen den regjerande OL-meisteren Matthew Centrowitz på distansen. Ungguten var i mål på 3.39,06 og slo si bestenotering med 46 hundredels sekund.

Trass i suksessen plaga Filips skade pappa og trenar Gjert Ingebrigtsen etterpå.

– Eg klarer ikkje la vere å tenkje på Filip. Det må alltid vere noko kødd. Vi trong ikkje det, sa han til NRK.

