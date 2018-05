Jakob Ingebrigtsen slo OL-meisteren og sette personleg rekord i sesongstarten

sport

Ungguten frå Sandnes vann ikkje berre sitt heat, men tida var raskast av alle løparane på distansen i Palo Alto i California torsdag kveld lokal tid.

Ingebrigtsen hadde frå før 3.39,52 som si bestenotering på 1500-meteren utandørs. Dermed slo han sin personleg rekord med 46 hundredels sekund. Dette var også godt under EM-kravet på 3.39,50.

Løpet var så bra at han også sette regjerande OL-meister Matthew Centrowitz på plass. Amerikanaren vart berre nummer seks i heatet med tida 3.40,74.

Paul Chelimo frå USA tok 2.-plassen og vart slått med 1,1 sekund. Under Rio-OL i 2016 tok han sølv på 5000 meter, mens han sprang inn til bronse på same distanse under London-VM i fjor sommar.

Det var med andre ord eit krutsterkt felt Jakob Ingebrigtsen var i, og han knuste all motstand i si sesongopning.

Siger også til storebror

Ingebrigtsen-suksess vart det også på 5000 meter i det same stemnet. Storebror Henrik vann med 13.16,97 og forbetra sin personlege rekord med heile 10,13 sekund. Ifølgje friidrett.no er 27-åringen med det Noregs tredje raskaste løpar på distansen gjennom alle tider.

Berre Marius Bakken (13.06,39) og Sindre Buraas (13.11,96) er framfor han på lista.

I same heat sprang også Filip Ingebrigtsen, men han braut etter 3200 meter. Han låg rett bak storebroren då han måtte gi seg.

EM-kravet på 5000-meteren er på 13.38,00.

Trent i høgda

Ingebrigtsen-brørne har i fleire år valt å starte utandørssesongen i det årlege maistemnet i Palo Alto. Dei siste vekene har trioen vore på høgdeopphald i Flagstaff i Arizona. Treninga der har vore ein svært viktig brikke i oppladinga til ny sesong.

– Overgangen til konkurransesesong er veldig kritisk. Det må fungere bra. Det er der du ven kroppen til å springe i den farten som skal til, sa pappa og trenar Gjert Ingebrigtsen til NTB førre månad.

Den første store testen kjem i Prefontaine Classic i Eugene, Oregon 26. mai. Det er også eit Diamond League-stemne.

Ingebrigtsen-gutane har senior-EM i Berlin i august som det store målet for sesongen.

(©NPK)