TV 2: – Italienar blir trenar for skiskyttarjentene

Forhandlingane skal vere i sluttfasen.

Oberegger har vore trenar for ein av dei beste utøvarane i verda dei siste sesongane, og Dorothea Wierer er ikkje fornøgd med å miste trenaren sin.

– Det blir ei flott oppleving for han. Men eg er veldig skuffa, for han har hjelpt oss med alt dei siste åra. Det blir tøft utan han, men vi må akseptere avgjerda hans, sjølv om eg framleis har eit lite håp om at han blir her, seier Wierer til TV 2.

Wierer har hatt Oberegger som trenar dei fem siste sesongane. Patrick Favre har vore skytetrenar. Han byter no til det franske landslaget.

Stian Eckhoff gav seg som trenar for skiskyttarjentene etter førre sesong. Eckhoff går inn i ei stilling som administrasjonssjef i Sør-Trøndelag skikrets.

