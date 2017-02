ABB sikra seg lukrativ europeisk togkontrakt

ABB, som har hovudkontor i Zürich, har rundt 132.000 tilsette globalt, og rundt 2.300 tilsette i Noreg.

Ordrane selskapet har sikra seg frå den sveitsiske togprodusenten Stadler inkluderer ABBs framdriftsteknologi for 33 dobbeltdekkartog til svenske Mälab, som transporterer pendlarar vest for Stockholm. Framdriftssystem for i alt 26 nye tog i Sveits, i tillegg til ti nye tog i Ungarn er også inkludert i kontrakten.

Framdriftssystema skal gi meir kraft og auka pålitelegheit, spesielt under barske, nordiske vinterforhold. Systema omformar straum og spenning frå køyreleidningane til framdriftssystemet i toget og mating av kraftsystema om bord.

