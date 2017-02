Flyktningar rømmer frå USA til Canada

Etter at USAs president Donald Trump signerte den omstridde presidentordren om innstrammingar for flyktningar, har fleire tatt seg over grensa til Canada, der statsminister Justin Trudeau har understreka at flyktningar er velkomne.

Ifølgje lokale styresmakter i byen Emerson i provinsen Manitoba har dei tatt imot 22 personar, hovudsakleg frå Afrika, som kryssa grensa frå USA laurdag og søndag. I tillegg kom åtte personar fredag.

Ein avtale mellom dei to landa gjer at asylsøkjarar som kjem frå Canada til USA blir sende tilbake ved grensepasseringane. Men dette gjeld ikkje for dei som kryssar grensa ulovleg andre stadar.

Sidan byrjinga av året har 99 migrantar kryssa grensa ved delstaten Manitoba, ein kraftig auke frå tidlegare månader.

