Skuldingar om brot på ny våpenkvile i Ukraina

Ein ukrainsk militær talsmann hevdar dei russisk-støtta opprørarane har angripe dei ukrainske styrkane "på alle frontar". I tillegg til soldaten som skal vere drepen, er éin blitt såra det siste døgnet.

Opplysningane står i kontrast til utsegner frå ein talsmann for det opprørskontrollerte området som blir kalla Folkerepublikken Donetsk. Han hevdar våpenkvila stort sett er blitt halden sidan midnatt natt til måndag og at det nesten ikkje har vore angrep.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov opplyste laurdag at det var blitt semje om våpenkvila på sikkerheitskonferansen som vart halden i München.

Styresmaktene i Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland deltok i samtalane om våpenkvila. Lavrov beskreiv stemninga i forhandlingane som "positiv".

Men same dag erklærte russarane også at dei heretter vil godta pass ferda ut i opprørskontrollerte Aust-Ukraina. Avgjerda vart kalla ein provokasjon av Ukrainas regjering.

USAs president Donald Trump har lenge tatt til orde for eit betre forhold til Russland, og ifølgje avisa New York Times har ein av medarbeidarane hans prøvd å utarbeide ein ny fredsplan for Aust-Ukraina. Planen skal etter det som er sagt også gjere det mogleg å heve USAs sanksjonar mot Russland.

Framstøyten skal ha ført til stor misnøye i den ukrainske regjeringa.

