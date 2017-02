93-åringen Mugabe lovar å stille til attval

Ei omfattande feiring av Mugabe, som har vore president sidan det kvite minoritetsstyret fall i 1980, er planlagt laurdag.

Den eldste statsleiaren i verda gjentok på fødselsdagen at han vil stille i presidentvalet neste år, der han er innstilt som kandidat for det regjerande ZANU-PF-partiet.

Dette trass i at han ved slutten av neste presidentperiode vil vere 99 år gammal, og at det tidlegare velståande Zimbabwe er ramma av økonomisk krise og skuldingar om brot på menneskerettane og avvik i vala. Mugabe seier han framleis er populær, og at ingen er kvalifisert til å erstatte han.

– Dei fleste ønsker at presidenten skal bli verande, og talet på folk som ville blitt skuffa, er stort. Eg vil ikkje skuffe dei, seier han i eit fødselsdagsintervju med den statlege TV-kanalen ZBC.

Mugabe hyllar også kona Grace, som førre veke gjekk ut og støtta ektemannen. Ho uttalte at ZANU-PF burde stille med Mugabes lik som presidentkandidat dersom han døyr før valet, som etter planane skal finne stad 31. juli 2018.

Presidenten beskriv henne som "i stor grad akseptert av folket", og sa den kvinnelege delen av ZANU-PF hadde valt henne som leiar på grunn av dei politiske ambisjonane hennar.

(©NPK)