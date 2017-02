FN: Sju millionar på randa av svolt i Jemen

Av dei 27 millionar innbyggjarane i landet er 7 millionar på randa av svolt, opplyser FNs humanitære koordinator i Jemen, Jamie McGoldrick.

Han føyer til at over 17 millionar menneske manglar mat og ofte må hoppe over måltid. Det går spesielt utover kvinner og jenter, som er dei som et sist og minst.

– Eg er djupt bekymra for konfliktopptrappinga og militariseringa av Jemens vestkyst. Ho har ein høg pris for sivilbefolkninga, sa McGoldrick i ein fråsegn tysdag.

I byrjinga av januar innleidde regjeringsvennlege styrkar ein større offensiv i eit forsøk på å ta kontroll over kystlinja langs Raudehavet.

Krigen mellom iranskvennlege houthi-opprørarar og regjeringsstyrkar er trappa markant opp sidan Saudi-Arabia og fleire andre Golfstater med sunnimuslimske regime engasjerte seg i krigen i mars 2015. Landa gjennomfører luftangrep for å hjelpe regjeringa tilbake til makta etter at ho blei fordriven frå hovudstaden Sanaa i september 2014.

Dei sunnimuslimske regima er spesielt oppsette på å hindre at Iran får større påverknad i Jemen og regionen elles.

