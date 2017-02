Russland satsar på oljeinvesteringar i Libya

Avtalen blei signert måndag i samband med Londons internasjonale petroleumsveke, men blei først offentleggjort tysdag.

Den inneber at dei to statlege selskapa vil etablere ein felles arbeidskomité som skal greie ut potensielle samarbeidsprosjekt, både innan oljeleiting og produksjon.

Libyas nasjonale oljeselskap kunngjorde i januar at det vil prøve å få utanlandske selskap til å investere i landet i eit forsøk på å få fart på oljeproduksjonen og stabilisere økonomien etter fleire år med væpna konfliktar og politisk kaos.

Libya produserer no 600.000 fat olje per dag. Før Muammar Gaddafi blei styrta i 2011, produserte landet 1,6 million fat per dag.

