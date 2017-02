Trump gjer det lettare å utvise papirlause innvandrarar

Ifølgje New York Times skal alle som har brote lova utvisast. Under Obama-administrasjonen var det først og fremst dei som var dømde for alvorleg kriminalitet som vart utviste. No vil også papirlause som har gitt styresmaktene falske opplysningar eller mottatt sosiale ytingar dei ikkje hadde krav på, bli utviste.

Dei nye retningslinjene vil ramme mange med mexicansk bakgrunn som har budd i USA i lang tid.

Departementet for innanlandsk sikkerheit har allereie fått beskjed om å begynne prosessen med å tilsetje 10.000 nye medarbeidarar som skal arbeide med innvandring og sikring av grensene.

(©NPK)