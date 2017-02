UNICEF: 1,4 millionar barn risikerer å svelte i hel

I Jemen, der kamphandlingane har rast i snart to år, er 462.000 barn ramma av akutt feilernæring, mens 450.000 barn er alvorleg underernærte nordaust i Nigeria, opplyser FN-organisasjonen.

UNICEF-direktør Anthony Lake ber verdssamfunnet om å handle raskt.

–Vi kan framleis redde mange liv, seier han.

I Somalia har tørke ført til at 185.000 barn risikerer å svelte, og talet er venta å stige til 270.000 dei neste månadene.

– Det har ikkje regna på lenge. Det har ført til at husdyra har døydd og at avlingane har visna. No finn vi døde dyr, tomme vasshol og tomme byar. Folk har migrert i jakta på vatn og mat, fortel Redd Barnas leiar i Danmark, Jonas Lindholm.

Halvparten av befolkninga slit med matmangel, og fleire stader har det brote ut kolera og diaré, som blir spreidd i drikkevatnet, skriv Al Jazeera.

I Sør-Sudan er over 270.000 barn underernærte, og det er erklært hungersnød i delar av delstaten Unity nord i landet, der det bur 20.000 barn.

Kampar mellom regjeringa og opprørsgrupper i landet har hindra at nødhjelp kjem fram til dei som er ramma av matmangel.

(©NPK)