HRW: Journalist i Usbekistan lauslaten etter 18 års fengsel

Opposisjonstilhengaren Muhammad Bekjanov, som blei fengsla i 1999 og har sona ein av verdas lengste fengselsstraffer som journalist, er sett fri.

Det opplyser Bekjanovs familie til aktivistar i Human Rights Watch. Styresmaktene har førebels ikkje stadfesta lauslatinga. Men Bekjanovs dotter, som bur i USA, skreiv på Facebook at ho var "glad" for at faren blei lauslatt, men også "sint" fordi faren "utan grunn har mista 18 år av livet".

Bekjanov var redaktør for ei leiande opposisjonell avis i Usbekistan, då han blei arrestert og fengsla i 1999 sikta for å ha vore delaktig i ein serie bombeattentat. Men tilhengarane hans har heile tida hevda at saka mot han var iscenesett for å kneble avisa.

Den tidlegare sovjetrepublikken Usbekistan er kjent som eitt av dei mest undertrykte regima i verda. Lauslatinga av Bekjanov kjem i kjølvatnet av at den mangeårige diktatoren i landet Islam Karimov døydde i september i fjor. I januar blei det kjent at styresmaktene i landet har gitt amnesti til nærmare 40.000 straffedømte og varetektsfengsla.

