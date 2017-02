IMF meiner gjeldssletting for Hellas er unødvendig

Beskjeden kjem få dagar etter at det vart kjent at EU og IMF hadde blitt einige om ei felles forhandlingslinje overfor Hellas.

– Beløpet må restrukturerast. På noverande tidspunkt er det ikkje behov for nedskriving, sa IMF-sjef Christine Lagarde etter eit møte med Tysklands statsminister Angela Merkel onsdag.

Lagarde sa også at ho no har langt meir tillit til at den greske gjeldskrisa lar seg løyse.

IMF har tidlegare meint at delar av den enorme greske gjeldsbyrda må slettast for at Hellas skal vere i stand til å betale ho ned og sikre økonomisk vekst. Tyskland har derimot halde fast på at gjeldssletting er uaktuelt.

